"Tre cessioni in vista in casa Inter!": avete sentito? Vendere per poter comprare, il diktat in casa Inter è sempre questo, almeno secondo le parole dell'esperto Sandro Sabatini intervenuto ai microfoni dell'edizione odierna di SportMediaset. I nerazzurri hanno infatti in programma ben tre cessioni nelle prossime finestre di calciomercato, enunciate così da Sabatini: -Sabatini a SportMediaset: "Vidal e Vecino probabili in uscita. Sensi? C'è la possibilità di prestito per 6 mesi al Sassuolo". Sensi Vidal VecinoLe operazioni in entrata Al netto delle cessioni L'Inter opererà in entrata, il nome in pole position per il centrocampo è ancora Nandez, l'esterno uruguaiano ha ricevuto negli scorsi giorni gli elogi di Inzaghi ed i Nerazzurri sono pronti ad offrire ai sardi un'indennizzo più il cartellino di ...

