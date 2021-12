Traffico Roma del 27-12-2021 ore 11:30 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto ci sono delle code segnalate sulla viadotto della Magliana in direzione di Fiumicino Traffico in coda poi a Roma Nord sulla Salaria all’altezza dell’ aeroporto dell’Urbe verso la tangenziale est per lavori all’ impianto semaforico con riduzione di carreggiata in programma sino al prossimo 24 febbraio incidente con coda invece in tangenziale Tra viale Castrense San Lorenzo verso la Nomentana continuando sulla tangenziale Ci sono rallentamenti Poi tra Nomentana e Salaria verso il Trionfale nella zona di Piazza Fiume invece rallentamenti su via Piave dove è presente una riduzione della sede viaria per una voragine all’incrocio con via Calabria Traffico in coda per lavori sulla Laurentina tra il raccordo e valleranello in uscita dalla capitale ed anche ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 dicembre 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto ci sono delle code segnalate sulla viadotto della Magliana in direzione di Fiumicinoin coda poi aNord sulla Salaria all’altezza dell’ aeroporto dell’Urbe verso la tangenziale est per lavori all’ impianto semaforico con riduzione di carreggiata in programma sino al prossimo 24 febbraio incidente con coda invece in tangenziale Tra viale Castrense San Lorenzo verso la Nomentana continuando sulla tangenziale Ci sono rallentamenti Poi tra Nomentana e Salaria verso il Trionfale nella zona di Piazza Fiume invece rallentamenti su via Piave dove è presente una riduzione della sede viaria per una voragine all’incrocio con via Calabriain coda per lavori sulla Laurentina tra il raccordo e valleranello in uscita dalla capitale ed anche ...

