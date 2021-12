Toronto, il calciatore ha preso la sua decisione: Shevchenko apprezza! (Di martedì 28 dicembre 2021) Sembrava tutto fatto per poter emigrare al Toronto! L’offerta c’era ed era anche molto allettante, ma niente da fare. Per il calciatore ha vinto l’orgoglio, l’amore per il suo club e per la sua città. E quindi, rimarrà al Genoa. Il Toronto però spera ancora in un altro colpo che farebbe fremere i tifosi di tutto il Canada e non solo: Lorenzo Insigne sarà realtà? Toronto, il capitano del Genoa ha rifiutato! Niente da fare: per Shevchenko è intoccabile Toronto, Criscito, Genoa Il calciatore di cui tanto si sta parlando è niente di meno che Domenico Criscito, capitano di quel Genoa che non naviga in acque tranquille – eufemismo più che conclamato. Il Toronto si era fatto sotto con un’offerta da non poter rifiutare, ma per il capitano e tifoso del ... Leggi su rompipallone (Di martedì 28 dicembre 2021) Sembrava tutto fatto per poter emigrare al! L’offerta c’era ed era anche molto allettante, ma niente da fare. Per ilha vinto l’orgoglio, l’amore per il suo club e per la sua città. E quindi, rimarrà al Genoa. Ilperò spera ancora in un altro colpo che farebbe fremere i tifosi di tutto il Canada e non solo: Lorenzo Insigne sarà realtà?, il capitano del Genoa ha rifiutato! Niente da fare: perè intoccabile, Criscito, Genoa Ildi cui tanto si sta parlando è niente di meno che Domenico Criscito, capitano di quel Genoa che non naviga in acque tranquille – eufemismo più che conclamato. Ilsi era fatto sotto con un’offerta da non poter rifiutare, ma per il capitano e tifoso del ...

