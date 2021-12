Scuola, come sarà il rientro: aumentano i contagi e le misure di sicurezza per le lezioni in presenza (Di lunedì 27 dicembre 2021) Per gli studenti le vacanze non sono ancora terminate, ma è già tempo di parlare di rientro a Scuola. Quali sono i nodi che dovranno essere affrontati prima del ritorno tra i banchi e come potrebbe cambiare la Scuola nel mese di gennaio. come sarà il rientro a Scuola a gennaio: i dati sui contagi tra ragazzi in età scolare Il nodo del rientro a Scuola dovrà essere sciolto alla luce dell’aumento di contagi tra i ragazzi più giovani. I dati diffusi dell’Istituto Superiore di Sanità riferiscono di 59.605 casi rilevati tra il 6 e il 19 dicembre in pazienti con età compresa tra 0 e 19 anni. Di questi, la metà è stata individuata trai bambini nella fascia 6-11 anni, mentre il 36% dei ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 27 dicembre 2021) Per gli studenti le vacanze non sono ancora terminate, ma è già tempo di parlare di. Quali sono i nodi che dovranno essere affrontati prima del ritorno tra i banchi epotrebbe cambiare lanel mese di gennaio.ila gennaio: i dati suitra ragazzi in età scolare Il nodo deldovrà essere sciolto alla luce dell’aumento ditra i ragazzi più giovani. I dati diffusi dell’Istituto Superiore di Sanità riferiscono di 59.605 casi rilevati tra il 6 e il 19 dicembre in pazienti con età compresa tra 0 e 19 anni. Di questi, la metà è stata individuata trai bambini nella fascia 6-11 anni, mentre il 36% dei ...

