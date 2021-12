Scacchi, Mondiali rapid 2021: Magnus Carlsen e Alexandra Kosteniuk volano nei rispettivi tornei. Risale Moroni, non Dvirnyy (Di martedì 28 dicembre 2021) Si è disputata quest’oggi la seconda giornata dei Mondiali rapid 2021 in corso di svolgimento a Varsavia. In particolare, il torneo Open è arrivato al nono dei 13 turni previsti, mentre per quel che riguarda il torneo femminile siamo all’ottavo degli 11. In entrambi i casi ci sono leader solitari: Magnus Carlsen nella prima fattispecie, Alexandra Kosteniuk nella seconda. Il norvegese ha mezzo punto di vantaggio sui secondi, la russa ne ha uno e mezzo. Veniamo subito al torneo Open, dove Carlsen ha sostanzialmente dettato la legge del più forte, anche se non si è detto propriamente soddisfatto alla fine. Dopo aver pattato con il co-leader georgiano Baadur Jobava, è arrivata la prima sfida con Alireza Firouzja in versione confronto tra i due migliori ... Leggi su oasport (Di martedì 28 dicembre 2021) Si è disputata quest’oggi la seconda giornata deiin corso di svolgimento a Varsavia. In particolare, il torneo Open è arrivato al nono dei 13 turni previsti, mentre per quel che riguarda il torneo femminile siamo all’ottavo degli 11. In entrambi i casi ci sono leader solitari:nella prima fattispecie,nella seconda. Il norvegese ha mezzo punto di vantaggio sui secondi, la russa ne ha uno e mezzo. Veniamo subito al torneo Open, doveha sostanzialmente dettato la legge del più forte, anche se non si è detto propriamente soddisfatto alla fine. Dopo aver pattato con il co-leader georgiano Baadur Jobava, è arrivata la prima sfida con Alireza Firouzja in versione confronto tra i due migliori ...

