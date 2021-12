Sacchi | “Milan tra le prime quattro? Se torna quello di prima | sì”

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Arrigo, ex allenatore del, ha detto la sua sulla corsa allo Scudetto. Inserendo in lista anche i rossoneri di Stefano Pioli

'Vedo l'Inter davanti a tutti, poi ilse torna quello di prima. I posti in Champions se li giocano Napoli, Atalanta e Juventus'. Così l'ex ct della Nazionale Arrigo, in merito alla corsa scudetto e Champions League in Serie A.L'ex allenatore del, Arrigo, nel corso di un'intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport', ha parlato del calcio avuto dal Napoli durante l'ultimo mese: 'La sensazione è che adesso non sia una squadra. ...Arrigo Sacchi, ex allenatore, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della lotta scudetto di quest'anno in Serie A, dicendo la sua.Ai microfoni della Gazzetta dello Sport il tecnico Arrigo Sacchi ha parlato cosi riguardo la lotta scudetto: "Vedo l'Inter davanti a tutti, poi il Milan ...