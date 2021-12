Ranking WTA: Barty chiude anche il 2021 da regina (Di lunedì 27 dicembre 2021) E' davvero "end year" il Ranking pubblicato stamane dalla WTA, anche se è praticamente immobile da sei settimane (da giovedì 18 novembre, subito dopo la conclusione delle Finals di Guadalajara, anche ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 27 dicembre 2021) E' davvero "end year" ilpubblicato stamane dalla WTA,se è praticamente immobile da sei settimane (da giovedì 18 novembre, subito dopo la conclusione delle Finals di Guadalajara,...

Advertising

zazoomblog : Ranking Wta aggiornato a lunedì 27 dicembre: Barty numero 1 Giorgi in top 35 - #Ranking #aggiornato #lunedì - sportface2016 : Ranking #Wta aggiornato lunedì 27 dicembre: #Barty numero 1, #Giorgi in top 35 - gianmilan76 : RT @FiorinoLuca: Come anticipato la scorsa settimana, Camila #Giorgi sorpassa Ekaterina #Alexandrova nel ranking in virtù dei 100 punti in… - ATPtennis2002 : RT @FiorinoLuca: Come anticipato la scorsa settimana, Camila #Giorgi sorpassa Ekaterina #Alexandrova nel ranking in virtù dei 100 punti in… - FiorinoLuca : Come anticipato la scorsa settimana, Camila #Giorgi sorpassa Ekaterina #Alexandrova nel ranking in virtù dei 100 pu… -