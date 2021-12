Possibile sanatoria per rottamazione ter e saldo e stralcio (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sono decaduti dalle agevolazioni tutti i contribuenti che, entro il 14 dicembre scorso, non hanno pagato le rate di saldo e stralcio e rottamazione ter . Si fa avanti l’ipotesi della sanatoria. Il punto dell’economista Gianni Lepre. sat/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sono decaduti dalle agevolazioni tutti i contribuenti che, entro il 14 dicembre scorso, non hanno pagato le rate diter . Si fa avanti l’ipotesi della. Il punto dell’economista Gianni Lepre. sat/gtr su Il Corriere della Città.

