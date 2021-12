Oroscopo del Sud | tempeste in arrivo per Vergine | Capricorno e Acquario

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Scopriamo insieme le previsioni dell'di oggi, Lunedì 27 Dicembre 2021, segno per segno. Ariete: La nuova settimana, che funziona solo per alcuni ma per tutto questo anno così complesso, non inizia per te sotto i migliori auspici: la Luna in opposizione ti invita a riassumere i tuoi sentimenti (amori ambiziosi, poche ma buone amicizie) mentre Il sole al suo apice riassume i vostri progetti, quelli che sono rimasti caldi dal 2021 e quelli nuovi che sono ancora in attesa di essere sviluppati nel prossimo anno. Inoltre, la stella guida Marte agisce a tuo favore, come un segno di fuoco trigono al tuo, è lui che, nonostante la pandemia, sostiene i viaggi e le sciate spericolate che Saturno in sestile, con pura calma e cautela, ti invita a moderare . Toro: La luna in sesta casa ti parla moderatamente sia del lavoro che del benessere, moderatamente perché non ...