“Non su Canale 5”. Barbara D’Urso, la decisione di Mediaset è storica. E non buona per lei (Di lunedì 27 dicembre 2021) A gennaio Barbara D’Urso torna in televisione con Pomeriggio Cinque. In questi giorni il programma è condotto da Simona Branchetti. C’è chi ha pensato che il motivo della sostituzione fosse dovuto a problemi di salute di Barbara D’Urso, ma la conduttrice ha voluto rassicurare tutti attraverso le Instagram Stories: “Non ho il Covid, sto benissimo, zero, tutti i tamponi sono negativi, sono piena di vaccini, non ho tosse, non ho febbre, sto una favola”. Semplicemente, è assente nel suo salotto televisivo perché è in ferie e si sta godendo la famiglia. Con il nuovo anno sarà sempre lei a condurre Pomeriggio Cinque: nel frattempo Mediaset sta lavorando a una sua uscita dal programma pomeridiano e sta pensando di affidarle il timone della nuova edizione de La Pupa e il Secchione. Come fa sapere il ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 dicembre 2021) A gennaiotorna in televisione con Pomeriggio Cinque. In questi giorni il programma è condotto da Simona Branchetti. C’è chi ha pensato che il motivo della sostituzione fosse dovuto a problemi di salute di, ma la conduttrice ha voluto rassicurare tutti attraverso le Instagram Stories: “Non ho il Covid, sto benissimo, zero, tutti i tamponi sono negativi, sono piena di vaccini, non ho tosse, non ho febbre, sto una favola”. Semplicemente, è assente nel suo salotto televisivo perché è in ferie e si sta godendo la famiglia. Con il nuovo anno sarà sempre lei a condurre Pomeriggio Cinque: nel frattemposta lavorando a una sua uscita dal programma pomeridiano e sta pensando di affidarle il timone della nuova edizione de La Pupa e il Secchione. Come fa sapere il ...

Advertising

AmiciUfficiale : Non vediamo l'ora che sia DOMANI per emozionarci e cantare insieme ad Alessandra Amoroso! Tutti sintonizzati alle 1… - VodafoneIT : @MrHeisenberg78 Ciao, se Carlo non può utilizzare Twitter, non riusciamo a fornirgli assistenza con questo canale.… - AmiciUfficiale : Avete visto chi è tornato a trovarci? Noi non vediamo l'ora di cantare insieme a Deddy e voi? Vi aspettiamo tutti D… - ZUK0H1RAETH : @marmaybank ma che ozzac vuol dire 167:739 e non esiste quel canale - QueenDavil2 : RT @viky2Viky: Addio al.mio stupendo profilo... E vabbe ma avere le palle significa anche sapersi rialzare eSONO TALMENTE ABITUATA A TUTTO… -