Nel Golan Israele raddoppia la colonizzazione | alla faccia delle risoluzioni Onu

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Neanche Benjamin Netanyahu si era spinto a tanto. Colonizzare i Territori palestinesi non bastava. Occorreva bissare nel Golan siriano occupato. Cosa che ha ordito il successore di "King Bibi" alla guida d'Israele: Naftali Bennett.

Neanche Benjamin Netanyahu si era spinto a tanto. Colonizzare i Territori palestinesi non bastava. Occorreva bissareoccupato. Cosa che ha ordito il successore di "King Bibi" alla guida d'Israele: Naftali Bennett.insediato Il governo israeliano di Naftali Bennett punta unito sul, area contesa ...Israele continua le sua politiche illegali di espansione non solo nei territori occupati palestinesi. Infatti, anchesiriano occupato durante la guerra dei 6 giorni del 1967 e annesso il 14 dicembre del 1981, il regime di Tel Aviv prosegue nelle sue pratiche illegali di espansione. Ieri, il governo del ...Il primo ministro israeliano, Naftali Bennett, ha annunciato l’intenzione di raddoppiare la popolazione ebraica che vive nelle alture del Golan con un piano multimilionario. Parlando in una seduta str ...Il governo israeliano di Naftali Bennett punta unito sul Golan, area contesa con la Siria, conquistata nel 1967 e annessa unilateralmente quarant'anni fa: nel corso di un consiglio dei ministri straor ...