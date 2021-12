Manuel Bortuzzo gelato dalla Ricciarelli: per il web è una vera caduta di stile (Di lunedì 27 dicembre 2021) E’ arrivato il Natale nella casa del Grande Fratello Vip e cosa c’è di meglio che augurare Buon Natale a tutti cantando le canzoni natalizie? Solo che qualcosa non va nel verso giusto tra Manuel Bortuzzo e Katia Ricciarelli. Manuel-Bortuzzo-Katia-Ricciarelli-AltranotiziaE’ un periodo molto particolare questo all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Siamo nel pieno delle festività natalizie ed in molti staranno soffrendo per la mancanza di non avere al loro fianco le persone care. Sono proprio queste le circostanze dove la nostalgia dei familiari assenti diventa più forte. Più di qualche vip aveva preannunciato l’abbandono della casa per il 13 dicembre, esattamente per questo motivo, ovvero passare le festività natalizie in famiglia. Ora tra i vip della prima ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 27 dicembre 2021) E’ arrivato il Natale nella casa del Grande Fratello Vip e cosa c’è di meglio che augurare Buon Natale a tutti cantando le canzoni natalizie? Solo che qualcosa non va nel verso giusto trae Katia-Katia--AltranotiziaE’ un periodo molto particolare questo all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Siamo nel pieno delle festività natalizie ed in molti staranno soffrendo per la mancanza di non avere al loro fianco le persone care. Sono proprio queste le circostanze dove la nostalgia dei familiari assenti diventa più forte. Più di qualche vip aveva preannunciato l’abbandono della casa per il 13 dicembre, esattamente per questo motivo, ovvero passare le festività natalizie in famiglia. Ora tra i vip della prima ...

