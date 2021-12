Laura Freddi stava con Paolo Bonolis, in che rapporti è con Sonia Bruganelli? Hanno litigato? (Di martedì 28 dicembre 2021) Laura Freddi, molti anni fa, ha vissuto una travolgente storia d’amore con Paolo Bonolis, oggi marito di Sonia Bruganelli, produttrice televisiva e opinionista del Grande Fratello Vip 6. Andiamo a scoprire tutti i dettagli sulla relazione tra Bonolis e la Freddi e soprattutto i rapporti tra Laura e Sonia oggi. Le due sono amiche o… L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di martedì 28 dicembre 2021), molti anni fa, ha vissuto una travolgente storia d’amore con, oggi marito di, produttrice televisiva e opinionista del Grande Fratello Vip 6. Andiamo a scoprire tutti i dettagli sulla relazione trae lae soprattutto itraoggi. Le due sono amiche o… L'articolo proviene da City Roma News.

