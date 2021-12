L' annuncio dei Fedez e Chiara Ferragni | positivi al Covid I bambini stanno bene

(Di lunedì 27 dicembre 2021)sono risultatial-19 . L'è arrivato dagli stessi coniugi Ferragnez con una storia su Instagram. I due si sono ripresi in mascherina, spiegando che ieri...

Advertising

fanpage : Fedez e Chiara Ferragni sono risultati positivi al Covid-19, l'annuncio dei coniugi Ferragnez su Instagram: 'Leone… - antoniospadaro : L’annuncio di gioia viene dato a pastori sbalorditi. L’uomo spaesato e infreddolito è il primo destinatario del Van… - ilmilanesenews : Nonostante l’aumento dei contagi la Lombardia è ancora in zona bianca: la notizia era nell’aria già da giorni. Vige… - benjamn_boliche : RT @fanpage: Fedez e Chiara Ferragni sono risultati positivi al Covid-19, l'annuncio dei coniugi #ferragnez su Instagram: 'Leone e Vittori… - denyocchisecchi : RT @fanpage: Fedez e Chiara Ferragni sono risultati positivi al Covid-19, l'annuncio dei coniugi Ferragnez su Instagram: 'Leone e Vittoria… -

Ultime Notizie dalla rete : annuncio dei

AGI - Agenzia Italia

La variante Omicron fa correre i contagi Covid in Italia e apre il caso quarantene che rischia di paralizzare un paese intero con l'isolamento fiduciario anchecontattipositivi. Sulla questione si è espresso immediatamente l'infettivologo Matteo Bassetti denunciando che le attuali regole potrebbero portare al blocco dell'Italia, solo adesso 1 milione di persone ...Una delusione già espressa a caldo sui social , subito dopo l'della finegiochi in merito al suo futuro in Alfa Romeo Racing, e oggi rivista all'interno di un'intervista rilasciata al ...Roma, 27 dic. (Labitalia) - A due anni dall'annuncio dell'operazione è stata completata nei giorni scorsi l'acquisizione da parte di Innovaway del ramo di azien ...Chiara Ferragni e Fedez positivi al Covid , l'annuncio dei coniugi Ferragnez arriva su Instagram: " Io e la Ferri siamo positivi, ...