Iss | “Il 48% dei casi è tra gli under 20”

Il nuovo report Iss sottolinea come la maggior parte dei casi Covid sia tra gli under 20, quindi in età scolare. Report Il Report Iss dell'ultima settimana ha confermato l'andamento della precedente. Infatti si evince che "il 26% dei casi totali diagnosticati nella popolazione di età scolare (under 20 anni). Il 48% dei casi in età scolare è stato diagnosticato nella fascia d'età 6-11 anni, il 36% nella fascia 12-19 anni e solo il 11% e il 5% sono stati diagnosticati, rispettivamente tra i 3 e i 5 anni e sotto i 3 anni". I dati sono stati inseriti nel Report esteso dell'Istituto superiore di sanità, che analizza in particolare la distribuzione dei casi nella popolazione 0-19 anni. Dopo 150 giorni dal completamento del ciclo vaccinale, "l'efficacia del vaccino nel prevenire la ...

