Inter | in casa è inarrestabile | tutti i numeri

L'Inter ha vinto 18 partite Interne di campionato nel 2021; soltanto due squadre nella storia della Serie A hanno vinto più incontri in casa in un singolo anno solare: la Juventus nel 2016 (20) e il Torino nel 1948 (20). L'Inter ha vinto tutte le ultime quattro sfide di Serie A contro il Torino, segnando sempre almeno due reti a partita; mai nella sua storia, la squadra lombarda ha realizzato più di una rete per cinque sfide consecutive contro i granata, nel massimo campionato. L'Inter ha perso soltanto una delle ultime 19 partite di Serie A giocate di mercoledì (1-2 v Sampdoria nel gennaio 2021): completano il parziale, quattro pareggi e 14 successi, inclusi gli ultimi tre. L'Inter (103) è la prima squadra che ha segnato più di 100 gol in Serie A in un singolo anno solare a partire ...

