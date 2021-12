GF Vip | Biagio vuole vedere Miriana anche fuori dalla Casa

(Di lunedì 27 dicembre 2021)Trevisan eD’Anelli continuano a frequentarsi, stare vicino, baciarsi e stuzzicarsi. E tra un bacio e un altro l’opinionista di Barbara D’Urso ha confidato all’ex ragazza di Non è la Rai di volerladel Grande Fratello Vip… Tra una pausa e l’altra dalle prove del musical di fine anno,Trevisan eD’Anelli hanno deciso di buttarsi sui cuscini rossi, davanti al Confessionale, teneramente persi l’una nelle braccia dell’altro. Ancora una volta inseparabili, a coccolarsi, a riempirsi di baci e promettersi amore. Lo fa soprattutto l’opinionista di Barbara D’Urso che dopo averlo scoperto a Pomeriggio Cinque ha saputo conquistare il cuore dell’ex ragazza di Non è la Rai che ha deciso ...

La soubrette avrebbe anche consigliato a Miriana Trevisan di riavvicinarsi magari a Nicola Pisu, una volta uscita dal GF, piuttosto che continuare la sua conoscenza conD'Anelli. Al ...Grande Fratelloanticipazioni 27 dicembre 2021: chi sono i concorrenti in nomination Sono tre i concorrenti in nomination:D'Anelli, Miriana Trevisan e il duo che gioca come se fosse una ...Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan sono sempre più complici e ormai non hanno più alcuna resistenza: tra loro è scattato un bacio ...Gf Vip 6, scatta il limone tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan: “Lo capisci che fuori da qui voglio frequentarti?” ...