GdF Vicenza | spaccio di sostanze stupefacenti | tre arresti

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 27 dicembre 2021)– I finanzieri del Comando Provinciale di, sviluppando preziose informazioni acquisite dal personale del Nucleo Operativo Speciale della Polizia Locale dinell’ambito delle attività di contrasto al c.d. “micro-” e di tutela del decoro urbano, hanno approfondito l’esame di elementi e dati acquisiti attraverso l’analisi delle videocamere di sorveglianza presenti in una zona centrale del capoluogo berico, il cui esito ha permesso di trarre in arresto tre cittadini italiani (di età compresa fra i 20 e i 22 anni) residenti in, gravati da precedenti specifici per reati di detenzione e/odi. In particolare, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, in perfetta sinergia con gli ...