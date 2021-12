Di Battista:governo assembramento con anche M5s realizza sogni Berlusconi (Di lunedì 27 dicembre 2021) "Anni fa, durante un derby della Madonnina, dalla Fossa dei Leoni venne srotolato uno striscione con su scritto: "Noi realizziamo i vostri sogni". Sembra incredibile ma i sogni Berlusconiani più ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 dicembre 2021) "Anni fa, durante un derby della Madonnina, dalla Fossa dei Leoni venne srotolato uno striscione con su scritto: "Noi realizziamo i vostri". Sembra incredibile ma iani più ...

Ultime Notizie dalla rete : Battista governo Di Battista:governo assembramento con anche M5s realizza sogni Berlusconi Lo scrive su Facebook l'ex deputato del M5S Alessandro Di Battista."Quando mi opposi con tutto me stesso alla nascita del governo dell'assembramento (e fui di fatto costretto a lasciare il Movimento ...

di battista: il berlusconismo è vivo nel paese nonostante il cav assomigli a mao nel regno di frozen berlusconi mao 'Quando mi opposi con tutto me stesso alla nascita del governo dell'assembramento (e fui di fatto costretto a lasciare il Movimento 5 Stelle che accettando di governare soprattutto con Forza Italia tradiva i suoi valori fondanti) lo feci ...

berlusconi mao 'Quando mi opposi con tutto me stesso alla nascita del governo dell'assembramento (e fui di fatto costretto a lasciare il Movimento 5 Stelle che accettando di governare soprattutto con Forza Italia tradiva i suoi valori fondanti) lo feci ...