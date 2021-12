De Vrij su Dumfries | «Rispetto ad altri ragazzi è partito da molto più lontano»

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Il difensore olandese ha speso ottime parole per il compagno di squadra e connazionale DenzelStefan deha parlato del connazionale e compagno di squadra Denzelnel corso di un’intervista ad Algemeen Dagblad. «Penso sia così bello che sia diventato un giocatore della nazionale di Aruba e abbia detto che non poteva più giocare partite internazionali perchémenti non avrebbe più potuto giocare per l’Olanda. Ora vivo Denzel da vicino ogni giorno e vedo la forza di volontà che lo ha portato cosìaddapiù». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Le parole di #deVrij sul connazionale - InterClubIndia : RT @fcin1908it: De Vrij: “Dumfries non si è mai arreso. Vivo Denzel da vicino ogni giorno e posso…” - infoitsport : De Vrij: «Dumfries mai arreso. Vedo dove la forza di volontà l’ha portato» - internewsit : De Vrij: «Dumfries mai arreso. Vedo dove la forza di volontà l'ha portato» - - news24_inter : De Vrij su Dumfries: «Ora lo vivo da vicino e vedo quanta forza di volontà ci mette» -

Ultime Notizie dalla rete : Vrij Dumfries

ASCOLTA Il difensore olandese ha speso ottime parole per il compagno di squadra e connazionale DenzelStefan deha parlato del connazionale e compagno di squadra Denzelnel corso di un'intervista ad Algemeen Dagblad. "Penso sia così bello che sia diventato un giocatore della ...Commenta per primo Intervistato da Algemeen Dagblad , il difensore dell'Inter, Stefan de, ha parlato della crescita del suo compagno di squadra, Denzel. 'Penso che sia così bello il fatto che non si sia mai arreso. È diventato un calciatore internazionale giocando per Aruba, ...ASCOLTA Il difensore olandese ha speso ottime parole per il compagno di squadra e connazionale Denzel Dumfries Stefan de Vrij ha parlato del connazionale e compagno di squadra Denzel Dumfries nel cors ...Stefan de Vrij, difensore centrale dell'Inter e dell'Olanda, ha parlato di Denzel Dumfries, compagno di club e di nazionale ...