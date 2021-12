"Covid? Vi dico chi deve stare a casa davvero" (Di lunedì 27 dicembre 2021) Si teme un'Italia paralizzata da intere famiglie in isolamento. L'infettivologo Bassetti: "La quarantena andrebbe riservata solo ai positivi. Non ha senso chiudere in casa anche i familiari e i contatti stretti" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 27 dicembre 2021) Si teme un'Italia paralizzata da intere famiglie in isolamento. L'infettivologo Bassetti: "La quarantena andrebbe riservata solo ai positivi. Non ha senso chiudere inanche i familiari e i contatti stretti"

