Covid, i dati: 30.810 nuovi casi e 142 vittime, tasso di positività all’8,9%. Una settimana fa con gli stessi tamponi i contagi erano la metà (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sono 30.810 i nuovi casi di Covid individuati il 27 dicembre in Italia, un dato in leggera crescita dai 24.883 di Santo Stefano (che scontavano la scarsità di tamponi processati a Natale) ma ancora lontano dai numeri record registrati tra il 23 e il 25 dicembre. I test analizzati sono 343.968 (126mila in più di ieri) per un tasso di positività che scende dall’11,5% all’8,9%. Una settimana fa, lunedì 20 dicembre, con quasi lo stesso numero di test analizzati (337.222) i positivi erano stati il 90% in meno, 16.213. Le nuove vittime sono 142 (ieri erano state 81, 141 nel giorno di Natale). Continuano ad allarmare anche i dati ospedalieri: il totale dei ricoverati nelle terapie intensive ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sono 30.810 idiindividuati il 27 dicembre in Italia, un dato in leggera crescita dai 24.883 di Santo Stefano (che scontavano la scarsità diprocessati a Natale) ma ancora lontano dai numeri record registrati tra il 23 e il 25 dicembre. I test analizzati sono 343.968 (126mila in più di ieri) per undiche scende dall’11,5%,9%. Unafa, lunedì 20 dicembre, con quasi lo stesso numero di test analizzati (337.222) i positivistati il 90% in meno, 16.213. Le nuovesono 142 (ieristate 81, 141 nel giorno di Natale). Continuano ad allarmare anche iospedalieri: il totale dei ricoverati nelle terapie intensive ...

