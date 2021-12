Cadavere in campagne Erice, forse vittima brutale pestaggio (Di lunedì 27 dicembre 2021) Potrebbe essere stato vittima di un violento pestaggio il 37enne trovato morto ieri sera nelle campagne di Erice (Trapani). Il corpo senza vita dell’uomo, che viveva in un alloggio di fortuna, è stato scoperto in contrada Pegno. Secondo gli investigatori dell’Arma, che indagano sulla vicenda, l’uomo sarebbe stato ucciso: sul suo corpo, infatti, sono stati trovati segni di un violento pestaggio. I militari stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 27 dicembre 2021) Potrebbe essere statodi un violentoil 37enne trovato morto ieri sera nelledi(Trapani). Il corpo senza vita dell’uomo, che viveva in un alloggio di fortuna, è stato scoperto in contrada Pegno. Secondo gli investigatori dell’Arma, che indagano sulla vicenda, l’uomo sarebbe stato ucciso: sul suo corpo, infatti, sono stati trovati segni di un violento. I militari stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

BinaryOptionEU : RT 'Cadavere di un 37enne trovato nelle campagne #Erice, forse vittima di un brutale pestaggio. #ultimora #Trapani - lifestyleblogit : Cadavere in campagne Erice, forse vittima brutale pestaggio - - telodogratis : Cadavere in campagne Erice, forse vittima brutale pestaggio - biancacle : RT @fattoquotidiano: Trapani, trovato il cadavere di un uomo nelle campagne di Erice. “Picchiato a morte”. Si indaga per omicidio https://t… - fattoquotidiano : Trapani, trovato il cadavere di un uomo nelle campagne di Erice. “Picchiato a morte”. Si indaga per omicidio -