Benevento, giorni e orari delle gare con Spal e Alessandria (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il campionato di serie B ripartirà dal momento in cui è stato interrotto. Dopo il recupero con il Monza, in calendario per il 13 gennaio, il Benevento di Fabio Caserta dovrà affrontare due trasferte di fila. Si partirà da Ferrara, dove i giallorossi sfideranno la Spal di Clotet domenica 16 gennaio, con calcio di inizio fissato per le ore 16.15. Al "Moccagatta" di Alessandria, invece, Letizia e compagni affronteranno i grigi di Longo sabato 22 gennaio, alle ore 14. Date e orari sono stati comunicati dalla Lega Serie B. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

