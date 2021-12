Bellezza e delirio del Pescara di Zeman

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 27 dicembre 2021) A fine agosto 2011, ilviaggia verso Verona per la gara d’esordio del campionato di Serie B contro l’Hellas. Riccardo Maniero, punta napoletana con un passato nella primavera della Juventus, scherza coi compagni, sicuro di occupare il centro dell’attacco al Bentegodi: è alla seconda stagione in Abruzzo e ha giocato da titolare nelle amichevoli e in Coppa Italia. C’è un problema però: è ancora estate, Maniero non sopporta il caldo e ha arrotolato i pantaloni della sua tuta fino al ginocchio, dettaglio stilistico che non piace molto a Zdenek, nuovo allenatore del. «Si avvicinò Cangelosi (vice dinda) e mi disse che non era un bel vedere» racconta Maniero «però la temperatura era superiore ai 30 gradi e non li abbassai». Non dev’essere l’unica insubordinazione di Maniero quell’anno: si dice, ...