Antonio Conte di nuovo in Serie A | l’annuncio fa impazzire tutti!

Advertising

delca_it : @de_pinot Roberto Bettega è stato, oltre che il mio primo idolo calcistico, un campione assoluto. Ogni volta che ve… - DanGBenedini : RT @Tractor220510: Gian Piero Gasperini inferocito con Antonio Conte 'L'esclusiva di parlare dell'Inter a sproposito ogni quarto d'ora è mi… - marco_rogerio_ : RT @__voorpret: Ma posso dire che Leonardo Bonucci è un traditore o solo Antonio Conte lo é a casa vostra? - CavourCorzani : @__voorpret Non si può mica negare ciò che ha fatto Conte, così come non si può negare ciò che ha fatto Leo. Però N… - emmeesse28 : La Marvel è l'Antonio Conte cinematografico per me 4.1 haha -

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Conte

Il tecnico degli Spurs: "La continuità dell'Inter fa piacere. Si tratta di un lavoro iniziato da noi. Staranno ai vertici per molti anni" (foto Hermann) Così ha detto, attuale allenatore del Tottenham, a Sky. Il tecnico degli Spurs, soddisfatto della vittoria col Crystal Palace, ha aggiunto, in chiosa, di essere contento di realizzare che la squadra ...La prima volta che arrivò alla Juventus lui diede la sua impronta ma era già costruita dala squadra mentre oggi no, ha faticato e si è visto. Ha capito che per uscire dalle difficoltà ...Le parole sibilline di Antonio Conte, circa un suo ipotetico ritorno in Serie A per ribaltare nuovamente i rapporti di forza, hanno creato un tam tam mediatico. Ai microfoni di Radio ...poi sai oramai che a me non piace spingere troppo sugli estremismi (quello che stai facendo te con Conte Pogba Pirlo ad esempio). Ma io giudico il complesso e per me è un NO (IMHO) — Ledbowski (@3dc8) ...