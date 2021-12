Addio a Desmond Tutu | Quale segno indelebile lascia nella storia? (Di lunedì 27 dicembre 2021) Si è spento un grande protagonista del XX secolo, premio Nobel per la Pace nel 1984, Desmond Tutu è stato per il Sud Africa, quello che San Giovanni Paolo II fu per la Polonia e per l’Europa. Un uomo che col suo instancabile impegno è simbolo di ecumenismo e di riconciliazione tra i popoli. “Braccio L'articolo Addio a Desmond Tutu Quale segno indelebile lascia nella storia? proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 27 dicembre 2021) Si è spento un grande protagonista del XX secolo, premio Nobel per la Pace nel 1984,è stato per il Sud Africa, quello che San Giovanni Paolo II fu per la Polonia e per l’Europa. Un uomo che col suo instancabile impegno è simbolo di ecumenismo e di riconciliazione tra i popoli. “Braccio L'articolo? proviene da La Luce di Maria.

robersperanza : Addio al Premio Nobel per la Pace, Desmond Tutu. Non dimentichiamo le sue battaglie contro l'apartheid. - petergomezblog : È morto Desmond Tutu. Addio all’icona anti-apartheid in Sudafrica e premio Nobel per la pace - eziomauro : Addio a Desmond Tutu, lo storico annuncio contro l'apartheid nel 1993: 'Noi saremo liberi' - il_Conte78 : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Sudafrica Addio a #DesmondTutu, l'uomo che assieme a #Mandela sconfisse l'#Apartheid… - andrea_mzztt : RT @robersperanza: Addio al Premio Nobel per la Pace, Desmond Tutu. Non dimentichiamo le sue battaglie contro l'apartheid. -