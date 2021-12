"Aberrante, saranno contenti i lavativi". Ecco chi sfrutta Omicron, la bordata di Alberto Zangrillo: provate a smentirlo... (Di lunedì 27 dicembre 2021) Mentre il governo e i suoi esperti ragionano su come affrontare il caos tamponi e quarantene, Alberto Zangrillo continua la sua forte critica nei confronti della gestione dell'epidemia di Covid. “È Aberrante quello che sta succedendo - ha dichiarato il direttore della rianimazione del San Raffaele di Milano in un'intervista rilasciata all'Adnkronos Salute - ci vuole buonsenso, l'ho già detto due anni fa che andava applicato per affrontare questa pandemia”. E invece in questo preciso momento l'Italia, secondo Zangrillo, sarebbe preda di una follia collettiva: “L'isolamento preventivo in quarantena domiciliare per i contatti asintomatici di persone positive è una norma che bloccherà l'Italia e farà contenti i lavativi”. Poi ha ribadito la sua irritazione nei confronti della scellerata ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) Mentre il governo e i suoi esperti ragionano su come affrontare il caos tamponi e quarantene,continua la sua forte critica nei confronti della gestione dell'epidemia di Covid. “Èquello che sta succedendo - ha dichiarato il direttore della rianimazione del San Raffaele di Milano in un'intervista rilasciata all'Adnkronos Salute - ci vuole buonsenso, l'ho già detto due anni fa che andava applicato per affrontare questa pandemia”. E invece in questo preciso momento l'Italia, secondo, sarebbe preda di una follia collettiva: “L'isolamento preventivo in quarantena domiciliare per i contatti asintomatici di persone positive è una norma che bloccherà l'Italia e farà”. Poi ha ribadito la sua irritazione nei confronti della scellerata ...

