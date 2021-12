Zucchero, chi è la compagna Francesca Mozer: “Mi lascia libero quando ho bisogno di essere libero” (Di domenica 26 dicembre 2021) Zucchero è legato alla compagna Francesca Mozer dai primi anni Novanta: la donna è la figlia dei proprietari di un hotel nei pressi di Lerici. L’artista che ha da poco pubblicato l’ultimo album “Discover” sarà tra i protagonisti della puntata odierna del “Meglio Di Domenica In” dove rivedremo l’intervista realizzata da Mara Venier e l’esibizione della scorsa settimana. Zucchero e la compagna Francesca Mozer sono genitori di Blue nato nel 1998 Fornaciari e la donna si sono incontrati nel 1992: prima di conoscere uno degli artisti italiani più amati nel mondo, la Mozer lavorava co e headhunter (cacciatrice di teste) in un’azienda americana nel settore dell’edilizia. Nel 1998 Zucchero e la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 26 dicembre 2021)è legato alladai primi anni Novanta: la donna è la figlia dei proprietari di un hotel nei pressi di Lerici. L’artista che ha da poco pubblicato l’ultimo album “Discover” sarà tra i protagonisti della puntata odierna del “Meglio Di Domenica In” dove rivedremo l’intervista realizzata da Mara Venier e l’esibizione della scorsa settimana.e lasono genitori di Blue nato nel 1998 Fornaciari e la donna si sono incontrati nel 1992: prima di conoscere uno degli artisti italiani più amati nel mondo, lalavorava co e headhunter (cacciatrice di teste) in un’azienda americana nel settore dell’edilizia. Nel 1998e la ...

Advertising

sunnyhavenchan : chi ha inventato i gruppi spero non trovi lo zucchero a velo nella scatola del pandoro - Adrien_Zucchero : RT @ArmoniosiAccent: Monsignor Viganò si rivolge a noi che resistiamo e che affrontiamo gli insulti di chi ci considera pericolosi perché n… - Adrien_Zucchero : RT @ArmoniosiAccent: Monsignor Viganò si rivolge a noi che resistiamo e che affrontiamo gli insulti di chi ci considera pericolosi perché n… - Adrien_Zucchero : Gli ha risposto in diretta spiegando chi sono per davvero gli infami al governo: una goduria assoluta - Adrien_Zucchero : @AngelBerryangel @RadioSavana @FabioFZ3 esatto e chi dice la verità, viene subito censurato -