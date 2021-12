Vino: il Chianti debutta in Colombia con nuovo format (Di domenica 26 dicembre 2021) Milano, 26 dic. (Adnkronos) – Ha debuttato a Medellin, in Colombia, ma farà tappa in gran parte dell’America Latina il nuovo spin off della Chianti Academy, il fiore all’occhiello del Consorzio che promuove nel mondo la conoscenza del Vino Chianti proponendo una formazione tecnica e didattica di altissimo livello. La nuova creatura si chiama ‘Chianti Academy Latam – Wine and Food experience’ e affianca al momento formativo della degustazione, anche una seconda fase di abbinamento con il cibo e assaggio per portare il professionista nel mondo del Chianti a 360 gradi. Non soltanto formazione tecnica, quindi, ma anche un momento esperienziale alla scoperta dei possibili accostamenti enogastronomici che accompagnano ed esaltano ... Leggi su ildenaro (Di domenica 26 dicembre 2021) Milano, 26 dic. (Adnkronos) – Hato a Medellin, in, ma farà tappa in gran parte dell’America Latina ilspin off dellaAcademy, il fiore all’occhiello del Consorzio che promuove nel mondo la conoscenza delproponendo una formazione tecnica e didattica di altissimo livello. La nuova creatura si chiama ‘Academy Latam – Wine and Food experience’ e affianca al momentoivo della degustazione, anche una seconda fase di abbinamento con il cibo e assaggio per portare il professionista nel mondo dela 360 gradi. Non soltanto formazione tecnica, quindi, ma anche un momento esperienziale alla scoperta dei possibili accostamenti enogastronomici che accompagnano ed esaltano ...

Advertising

TV7Benevento : Vino: il Chianti debutta in Colombia con nuovo format... - NathanPicciotto : @jsantoneg @DELAESPRIELLAE Tremendo vino!! Danzante Chianti DOCG ?????? - CercaVino : Bindi Sergardi Chianti Classico Ser Gardo 2019 75 cl: €14,50 @ - horottoilvetro : Oggi tortellini in brodo cotechino e purè. Stasera a casa dai miei passatelli in brodo affettati nostrani delle col… - CercaVino : Folonari Chianti Classico Riserva La Forra Nozzole Magnum Lt1,5 Cassa Legno 2016 150 cl: €49,60 @… -

Ultime Notizie dalla rete : Vino Chianti Sting: Comprammo casa in Toscana ma fummo imbrogliati. La vendetta? Un vino di successo ... il bianco Baci sulla bocca, il rosato New Day, il Chianti Riserva La Duchessa e il 1530, un ... Per questo avete chiamato 'Baci sulla bocca' il vostro primo nuovo vino? "Esatto", spiegano Sting e Trudie,...

Cosa mangiare per le feste? I consigli di Ciro Vestita Pensate che un giorno Camillo Benso di Cavour capitò nel Chianti ed ebbe modo di assaggiare questo vino eccezionale. Tornato a Torino chiese ai suoi agronomi di realizzare un vino simile e, così, ...

Vino: il Chianti debutta in Colombia con nuovo format Affaritaliani.it Vino: il Chianti debutta in Colombia con nuovo format Milano, 26 dic. (Adnkronos) – Ha debuttato a Medellin, in Colombia, ma farà tappa in gran parte dell’America Latina il nuovo spin off della Chianti Academy, il fiore all’occhiello del Consorzio che pr ...

MADE IN ITALY, IL CHIANTI Ha debuttato a Medellin, in Colombia, ma farà tappa in gran parte dell’America Latina il nuovo spin off della Chianti Academy, il fiore all’occhiello del Consorzio che promuove nel mondo la conoscenza ...

... il bianco Baci sulla bocca, il rosato New Day, ilRiserva La Duchessa e il 1530, un ... Per questo avete chiamato 'Baci sulla bocca' il vostro primo nuovo? "Esatto", spiegano Sting e Trudie,...Pensate che un giorno Camillo Benso di Cavour capitò neled ebbe modo di assaggiare questoeccezionale. Tornato a Torino chiese ai suoi agronomi di realizzare unsimile e, così, ...Milano, 26 dic. (Adnkronos) – Ha debuttato a Medellin, in Colombia, ma farà tappa in gran parte dell’America Latina il nuovo spin off della Chianti Academy, il fiore all’occhiello del Consorzio che pr ...Ha debuttato a Medellin, in Colombia, ma farà tappa in gran parte dell’America Latina il nuovo spin off della Chianti Academy, il fiore all’occhiello del Consorzio che promuove nel mondo la conoscenza ...