VIDEO – Theo Hernandez mette il sale sulla carne come Nusret (Di domenica 26 dicembre 2021) Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan, si sta godendo la vacanza natalizia in quel di Dubai. E mette il sale sulla carne come Nusret... Leggi su pianetamilan (Di domenica 26 dicembre 2021), terzino sinistro del Milan, si sta godendo la vacanza natalizia in quel di Dubai. Eil...

Advertising

theo_227 : RT @Azzurri_En: ?? ?????????????? ?????????????? Nominee | ???????????????? ???????????? Have your say ?? - lillisxt : stasera theo e liam mancazione vado a piangere - darialdo79 : @Manu83449580 @NicoSpinelli8 La gente ci va a mangiare solo per farsi il video, come ha fatto Theo Hernandez. - AmiciMilan : Occhio al sale Theo ?????????? Buon Santo Stefano Amici ???????? #amicidiacmilan #TheoHernandez #acmilan1899 #weareacmilan… - _magnopaolo_ : Ho visto il video di Theo Hernandez con SaltBae. Beh che dire, con quella quantità di sale la Borrelliosi di Lyme s… -