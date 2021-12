Tennis: Novak Djokovic salterà l’ATP Cup, ancora dubbi sugli Australian Open (Di domenica 26 dicembre 2021) Il 2022 di Novak Djokovic ha ancora molti dubbi, ma ha da poco rivelato la prima certezza, con il Tennista serbo che ha rinunciato ufficialmente alla ATP Cup, torneo per nazioni che in quel di Sydney aprirà la stagione in Oceania, prima degli Australian Open. Secondo quanto riportato dal sito Blic, Nole si trova a Belgrado con la propria famiglia, allenandosi in solitudine e cercando di sciogliere gli ultimi nodi sulla partecipazione ai primi tornei dell’anno, compreso quello nel Nuovo Galles del Sud. Il nodo è sullo status vaccinale del campione, ancora non noto. Per le leggi in vigore a Sydney si potrebbe partecipare alla ATP Cup anche senza copertura vaccinale previa una quarantena di 14 giorni, mentre a Melbourne vige il divieto di partecipazione a ... Leggi su oasport (Di domenica 26 dicembre 2021) Il 2022 dihamolti, ma ha da poco rivelato la prima certezza, con ilta serbo che ha rinunciato ufficialmente alla ATP Cup, torneo per nazioni che in quel di Sydney aprirà la stagione in Oceania, prima degli. Secondo quanto riportato dal sito Blic, Nole si trova a Belgrado con la propria famiglia, allenandosi in solitudine e cercando di sciogliere gli ultimi nodi sulla partecipazione ai primi tornei dell’anno, compreso quello nel Nuovo Galles del Sud. Il nodo è sullo status vaccinale del campione,non noto. Per le leggi in vigore a Sydney si potrebbe partecipare alla ATP Cup anche senza copertura vaccinale previa una quarantena di 14 giorni, mentre a Melbourne vige il divieto di partecipazione a ...

