Strage sulla provinciale, chi erano i 3 giovani morti nel terribile incidente (Di domenica 26 dicembre 2021) Un terribile incidente stradale nella notte di Natale a Niscemi è costata la vita a 3 giovani di età compresa tra i 20 e 16 anni, grave un ragazzo di 17. Per cause ancora da accertare l'auto sulla quale viaggiavano è finita fuori strada lungo la provinciale 11 finendo la sua corsa contro un palo. Secondo una prima ricostruzione alla guida della Citroen C3 c'era il ventenne che, per cause da accertare, ha perso il controllo dell'auto finendo fuori strada. Sul posto sono arrivate ambulanze del 118 e gli agenti della polizia per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. I soccorsi sono scattati immediatamente, ma per i tre ragazzi non c'era più nulla da fare. La Procura ha disposto il sequestro del veicolo e la restituzione delle salme ai parenti. A Niscemi la notizia della morte ...

