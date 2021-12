Sci alpino, Bormio maschile 2021: programma, orari e diretta tv (Di domenica 26 dicembre 2021) Il programma, gli orari e la diretta tv della tappa di Bormio valida per la Coppa del Mondo maschile 2021/2022. Si rimane sulle piste italiane con altre tre imperdibili gare che chiuderanno il 2021. Si partirà martedì 28 dicembre con la discesa libera, mentre mercoledì 29 e giovedì 30 ci saranno i due super-G. Oltre a Dominik Paris saranno al cancelletto di partenza anche Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Emanuele Buzzi, Mattia Casse e Guglielmo Bosca. diretta tv– Le gare saranno trasmesse in diretta tv sui canali di Rai2, RaiSport (in chiaro) e Eurosport, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Eurosport Player, SkyGo, Discovery+ e DAZN. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo ... Leggi su sportface (Di domenica 26 dicembre 2021) Il, glie latv della tappa divalida per la Coppa del Mondo/2022. Si rimane sulle piste italiane con altre tre imperdibili gare che chiuderanno il. Si partirà martedì 28 dicembre con la discesa libera, mentre mercoledì 29 e giovedì 30 ci saranno i due super-G. Oltre a Dominik Paris saranno al cancelletto di partenza anche Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Emanuele Buzzi, Mattia Casse e Guglielmo Bosca.tv– Le gare saranno trasmesse intv sui canali di Rai2, RaiSport (in chiaro) e Eurosport, mentre lastreaming sarà disponibile su Rai Play, Eurosport Player, SkyGo, Discovery+ e DAZN. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo ...

Advertising

ItalianAirForce : Le #FrecceTricolori tornano in Alta Badia: oggi i velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale hanno steso il tric… - Eurosport_IT : GRANDE ITALIA! ?????? Una straordinaria Sofia Goggia vince il SuperG di Val-d'Isère ma sul podio anche una meravigli… - Eurosport_IT : Terza vittorie in tre discese stagionali per Sofia ???????? #EurosportSCI | #Goggia | #FISAlpine - sportface2016 : #Scialpino Il programma di #Bormio 2021: date, orari e diretta tv - infoitsport : Sci alpino, seconda prova discesa libera maschile Bormio 2021 DOMANI in tv: orari e streaming -