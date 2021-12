Rinnovo Leao, manca poco: il Milan respinge due offerte estere (Di domenica 26 dicembre 2021) Rinnovo Leao, l’accordo tra il portoghese e il Milan è sempre più vicino. Rifiutate due offerte provenienti dall’estero Leao Milan, le prove per il Rinnovo continuano e sembrano viaggiare sui binari giusti. Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, infatti, Mendes e la società di via Aldo Rossi sono ormai concordi ha rinnovare l’esterno rossonero fino al 2026, con l’ingaggio che arriverà a sfiorare i 4 milioni di euro. Intanto, nei giorni scorsi, sono state rispedite due offerte al mittente per Leao. Una dalla Germania (ipoteticamente il Borussia Dortmund) e l’altra dall’Inghilterra. Insomma, Leao è ambito da molti ma il Milan non ha nessuna intenzione di perderlo e, di conseguenza, è pronto a ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 dicembre 2021), l’accordo tra il portoghese e ilè sempre più vicino. Rifiutate dueprovenienti dall’estero, le prove per ilcontinuano e sembrano viaggiare sui binari giusti. Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, infatti, Mendes e la società di via Aldo Rossi sono ormai concordi ha rinnovare l’esterno rossonero fino al 2026, con l’ingaggio che arriverà a sfiorare i 4 milioni di euro. Intanto, nei giorni scorsi, sono state rispedite dueal mittente per. Una dalla Germania (ipoteticamente il Borussia Dortmund) e l’altra dall’Inghilterra. Insomma,è ambito da molti ma ilnon ha nessuna intenzione di perderlo e, di conseguenza, è pronto a ...

