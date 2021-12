Milan, Kjaer: “Questo il club dove mi sono sentito più a mio agio” (Di domenica 26 dicembre 2021) Il Milan di Stefano Pioli riprenderà gli allenamenti nella giornata del 30 dicembre. Tra domani e dopodomani, tuttavia, la squadra si ritroverà per delle sessioni di lavoro su Zoom. Il tecnico emiliano ed il suo staff hanno optato per questa particolare modalità in maniera tale da consentire ai giocatori di passare qualche giorno in più con le proprie famiglie. Da giovedì, invece, massima attenzione per Leao, Rebic, Calabria e soprattutto Ibrahimovic. Questi dovrebbero riuscire tutti a rientrare in gruppo per tornare finalmente a disposizione. L’obiettivo è naturalmente la sfida del 6 gennaio a San Siro contro la Roma di Mourinho. Simon Kjaer, invece, rientrerà ormai nella prossima stagione. Il difensore ha rilasciato le seguenti dichiarazioni alla televisione danese: “Il Milan è il club ... Leggi su sportface (Di domenica 26 dicembre 2021) Ildi Stefano Pioli riprenderà gli allenamenti nella giornata del 30 dicembre. Tra domani e dopodomani, tuttavia, la squadra si ritroverà per delle sessioni di lavoro su Zoom. Il tecnico emiliano ed il suo staff hanno optato per questa particolare modalità in maniera tale da consentire ai giocatori di passare qualche giorno in più con le proprie famiglie. Da giovedì, invece, massima attenzione per Leao, Rebic, Calabria e soprattutto Ibrahimovic. Questi dovrebbero riuscire tutti a rientrare in gruppo per tornare finalmente a disposizione. L’obiettivo è naturalmente la sfida del 6 gennaio a San Siro contro la Roma di Mourinho. Simon, invece, rientrerà ormai nella prossima stne. Il difensore ha rilasciato le seguenti dichiarazioni alla televisione danese: “Ilè il...

Advertising

cmdotcom : Kjaer: 'Il #Milan è un sogno, qui i migliori anni della mia carriera. Infortunio? Tornerò più forte di prima'… - acmilan : ??? 'My goal now is to work hard and be back' @simonkjaer1989's motivation in his interview to our thematic channel… - AntoVitiello : #Kjaer: “Sto bene. Purtroppo ho avuto un grave infortunio. Ci vuole tempo e pazienza. Lavoro 7-8 ore al giorno: il… - MCafe24 : Il #Milan é alla ricerca di un paio di rinforzi, uno per la difesa e l'altro a centrocampo. L'assenza di Kjaer spin… - zazoomblog : Kjaer: “A Palermo avevo detto al mio agente che un giorno avrei giocato nel Milan” - #Kjaer: #Palermo #avevo… -