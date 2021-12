L’Inps ai pensionati italiani all’estero: “Dimostrate di essere vivi” (Di domenica 26 dicembre 2021) “Dimostrate di essere vivi”: attraverso l’invio dei moduli di richiesta di attestazione dell’esistenza in vita, L’Inps, l’Istituto nazionale della previdenza sociale, ha deciso di censire i pensionati italiani all’estero. A partire dal 7 febbraio 2022, infatti, i pensionati italiani che risiedono nel Continente americano, nei Paesi scandinavi, negli Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi, in Asia, Medio ed Estremo Oriente dovranno dimostrare, attraverso un accertamento effettuato da Citibank NA, l’Istituto di credito che esegue i pagamenti al di fuori del territorio nazionale per conto delL’Inps, di essere ancora in vita entro il 7 giugno 2022, pena la sospensione del pagamento della pensione a ... Leggi su tpi (Di domenica 26 dicembre 2021) “di”: attraverso l’invio dei moduli di richiesta di attestazione dell’esistenza in vita,, l’Istituto nazionale della previdenza sociale, ha deciso di censire i. A partire dal 7 febbraio 2022, infatti, iche risiedono nel Continente americano, nei Paesi scandinavi, negli Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi, in Asia, Medio ed Estremo Oriente dovranno dimostrare, attraverso un accertamento effettuato da Citibank NA, l’Istituto di credito che esegue i pagamenti al di fuori del territorio nazionale per conto del, diancora in vita entro il 7 giugno 2022, pena la sospensione del pagamento della pensione a ...

Advertising

ChristiDurando : L'#Inps censisce i #pensionati italiani all'estero: 'Dovete dimostrare di essere in vita'L'Istituto dà quattro mesi… - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Vivere da pensionati all'estero, l'INPS ha deciso: ad alcuni non verranno pi… - OkAlbano : @plums_the A settembre l'INPS ha dichiarato che c'era già il 15% di pensionati in meno... Quindi è un dato di fatto... - alessandroTuzzo : L'Inps ai pensionati italiani all'estero: 'Dimostrate di essere in vita' - valentinadigrav : RT @HuffPostItalia: L'Inps ai pensionati italiani all'estero: 'Dimostrate di essere in vita' -