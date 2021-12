Inter, Dumfries: “Voglio il Mondiale ma devo far bene in nerazzurro” (Di domenica 26 dicembre 2021) “In Qatar devo esserci, e lo potrò fare solo giocando tanti minuti con l’Inter”. Lo dice Denzel Dumfries, esterno dell’Inter, in un’Intervista a Voetbal International. Il laterale olandese è ottimista e soddisfatto del suo rendimento sia col club che con la Nazionale: “Abbiamo un gruppo esperto, e da quando è arrivato Koeman siamo stati in continua crescita. Se farlo in un 4-3-3 o 5-3-2 mi Interessa poco, a Milano sto imparando meglio anche questo nuovo modulo. E non capisco perchè dicano in patria che sia un modulo solo difensivo. All’Inter dobbiamo tenere d’occhio la difesaattaccando. E lo si può fare anche in Nazionale”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 dicembre 2021) “In Qataresserci, e lo potrò fare solo giocando tanti minuti con l’”. Lo dice Denzel, esterno dell’, in un’vista a Voetbalnational. Il laterale olandese è ottimista e soddisfatto del suo rendimento sia col club che con la Nazionale: “Abbiamo un gruppo esperto, e da quando è arrivato Koeman siamo stati in continua crescita. Se farlo in un 4-3-3 o 5-3-2 miessa poco, a Milano sto imparando meglio anche questo nuovo modulo. E non capisco perchè dicano in patria che sia un modulo solo difensivo. All’dobbiamo tenere d’occhio la difesaattaccando. E lo si può fare anche in Nazionale”. SportFace.

Advertising

Inter : ??? | MATCH REPORT I nerazzurri dominano: segnano Perisic, Dumfries, Sanchez, Lautaro e Gagliardini?? - Inter : ??? | DENZEL Con il suo gol l'olandese ha permesso all'Inter di toccare il record di gol segnati in un anno solare… - FBiasin : Se #Lukaku a un bel punto non avesse detto 'tanti saluti', l'#Inter a destra avrebbe puntato sui prestiti a basso c… - sportface2016 : #Inter, le parole di #Dumfries: 'Voglio il Mondiale, ma devo far bene in nerazzurro' - infoitsport : Dumfries: «Mondiale? Voglio esserci. Inter preziosa per il modulo» -