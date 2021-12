GF Vip | “Voglio vederti fuori” | baci e abbracci sul divano | è nata una nuova coppia?

Leggi su sologossip

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Al GF Vip sembra sempre più reale la nascita di una: i due concorrenti ogni giorno più vicini, le parole non lasciano dubbi. Se la casa del GF Vip 6 in questi giorni è ‘infiammata’ dal triangolo Sophie-Alessandro-Jessica, qualche altro concorrente non resta certo a guardare. E’ sotto gli occhi di tutti l’intesa L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.