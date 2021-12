Gf Vip: chi è Alex Belli? (Di domenica 26 dicembre 2021) Alex Belli è stato uno dei concorrenti di questa edizione del GF Vip che ha fatto maggiormente parlare di sé. Vediamo chi il giovane che ha scosso la casa più spiata d’Italia, nel reality show condotto da Alfonso Signorini. Alessandro GaBelli, in arte Alex Belli è nato a Parma il 22 dicembre 1982, dunque è del segno del Capricorno. Non ha figli ed è sposato con Delia Duran Leggi su solodonna (Di domenica 26 dicembre 2021)è stato uno dei concorrenti di questa edizione del GF Vip che ha fatto maggiormente parlare di sé. Vediamo chi il giovane che ha scosso la casa più spiata d’Italia, nel reality show condotto da Alfonso Signorini. Alessandro Ga, in arteè nato a Parma il 22 dicembre 1982, dunque è del segno del Capricorno. Non ha figli ed è sposato con Delia Duran

Advertising

adrianobusolin : RT @AuriAury53: @adrianobusolin È davvero insopportabile con sta litania di accogliere clandestini (non vaccinati e che NON vogliono vaccin… - AuriAury53 : @adrianobusolin È davvero insopportabile con sta litania di accogliere clandestini (non vaccinati e che NON voglion… - CdeottiSport : @JeffreyLebowsky @matteosalvinimi Aumentano i prezzi o chiedono il reddito di cittadinanza ovvero dei morti di fame… - lucia_pal : Devo assolutamente lanciare una Petizione per proibire ai VIP di pubblicare le foto del loro Natale. Chi aderirà? - infoitcultura : GF Vip: chi è Biagio D’Anelli? -