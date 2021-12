Federica Pellegrini, il fidanzato Matteo Giunta rivela: “Quando dicono che è antipatica …” (Di domenica 26 dicembre 2021) Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono prossimi al matrimonio e appaiono molto innamorati e sereni. Recentemente Matteo ha rilasciato un’intervista al Corriere del Veneto in occasione della quale ha fatto delle dichiarazioni sulla fidanzata e futura moglie. Vediamo cosa ha detto. Matteo Giunta: “Mi arrabbio Quando dicono che Federica è antipatica” Matteo Giunta, che è il coach di nuoto e il fidanzato di Federica Pellegrini e ha rivelato: “Sono molto calmo, mi arrabbio solo Quando dicono che Federica è antipatica“. E poi ... Leggi su baritalianews (Di domenica 26 dicembre 2021)sono prossimi al matrimonio e appaiono molto innamorati e sereni. Recentementeha rilasciato un’intervista al Corriere del Veneto in occasione della quale ha fatto delle dichiarazioni sulla fidanzata e futura moglie. Vediamo cosa ha detto.: “Mi arrabbioche, che è il coach di nuoto e ildie hato: “Sono molto calmo, mi arrabbio soloche“. E poi ...

