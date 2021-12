Doncic non c'è, Utah vince in rimonta: guarda gli highlights del successo dei Jazz sui Mavs (Di domenica 26 dicembre 2021) Nella gara del Christmas Day Nba, gli Utah Jazz superano in rimonta i Dallas Mavericks, privi di Doncic, per 120 - 116. Decisivi i 33 punti di Mitchell. guarda gli highlights del match Leggi su video.gazzetta (Di domenica 26 dicembre 2021) Nella gara del Christmas Day Nba, glisuperano ini Dallas Mavericks, privi di, per 120 - 116. Decisivi i 33 punti di Mitchell.glidel match

Advertising

Maignangioia : @GiuseI1492K @AnStorti -ma considera con che media tira in partita nel Mid range in situazioni precarie. Quindi ci… - AnStorti : Comunque una cosa che non capisco è come doncic abbia una % di FT quasi uguale, forse minore, di giannis - gerard_leao2 : se guardate una partita di basket e in quella partita non ci sono durant curry kawhi young o doncic cambiate canale… - JacquesD10_ : @TheoXDVR ma Brown non si 'impone' perché capisce (non sempre) che certi tira non ha senso prenderli a meno che tu… - AroundTheGameIT : Vigilia 2018: Luka Doncic, alla sua 31esima partita in NBA, fa questo regalo di Natale ai Blazers. Flashforward a… -