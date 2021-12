Calciomercato Roma | Reynolds ai saluti | un club belga sul terzino

(Di domenica 26 dicembre 2021) Bryanpotrebbe già salutare la Serie A durante la finestra di mercato di gennaio: il Brugge ha messo ilnel mirino L’avventura in Serie A di Bryanpotrebbe già essere giunta al capolinea. L’ex obiettivo di mercato della Juventus, approdato poi alla, continua a non trovare spazio in giallorosso. Secondo quanto riportato da Sportitalia infatti, il laterale statunitense potrebbe finire in Belgio, con ilBrugge si sarebbe messo sulle tracce di. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CALCIOMERCATO - Si accede il mercato in ingresso di casa Roma: quasi fatta per l'arrivo in prestito dell'esterno dell'Arsenal Ainsley Maitland-Niles ...Il primo regalo per José Mourinho potrebbe arrivare dalla Premier League. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato ...