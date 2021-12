Box Office: ‘Spider-Man: No Way Home’ Eyes Huge $100 Million in Second Weekend as ‘Sing 2’ and ‘Matrix 4’ Battle for No. 2 (Di domenica 26 dicembre 2021) “Spider-Man: No Way Home” is unwrapping another big box Office bounty on Christmas. The grand finale in Sony’s Tom Holland-led superhero trilogy added another $19.6 Million from 4,336 domestic theaters on Friday, putting the film on pace to earn $92 Million to $100 Million over the traditional Weekend. Those are Huge box Office receipts at L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 26 dicembre 2021) “Spider-Man: No Way Home” is unwrapping another big boxbounty on Christmas. The grand finale in Sony’s Tom Holland-led superhero trilogy added another $19.6from 4,336 domestic theaters on Friday, putting the film on pace to earn $92toover the traditional. Those areboxreceipts at L'articolo proviene da City Roma News.

