Anche in Germania ci sono i furbetti: la polizia indaga su migliaia di sospetti certificati di vaccinazione falsi (Di domenica 26 dicembre 2021) Non solo gli italiani si credono furbi. Anche i tedeschi no vax non scherzano. sono migliaia i casi di sospetti certificati di vaccinazione falsi su cui sta indagando la polizia criminale di diversi ... Leggi su globalist (Di domenica 26 dicembre 2021) Non solo gli italiani si credono furbi.i tedeschi no vax non scherzano.i casi didisu cui stando lacriminale di diversi ...

Radio1Rai : #Covid In Germania contagi dimezzati anche grazie alle misure restrittive introdotte dal Governo che ha vietato ogn… - Affaritaliani : Germania, discoteche chiuse e restrizioni anche per vaccinati - GranozioRanieri : RT @Lorenzo62752880: Il Corriere titola che i casi in Germania calano col lockdown dei no vax. Non si dice però che i casi sono in netto c… - lllll66099563 : RT @nonexpedit: Anche nel '38 i giornali italiani dicevano sì i #lockdown funzionano facciamo come in Germania. - gallina_di : RT @socciangelomatt: Coraggio, anche in Italia bisogna intervenire, prima che sia troppo tardi. Chiudere ai non vaccinati. Senza se e senza… -