Alessandro Basciano scopre che il nonno è morto: la reazione dei concorrenti del GF Vip (Di domenica 26 dicembre 2021) Ieri è morto il nonno di Alessandro Basciano, così come ha fatto sapere la sorella tramite il suo account di Instagram. Oggi il ragazzo è stato avvisato dagli autori del Grande Fratello Vip. Alessandro Basciano scopre che il nonno è morto L'ex tentatore ha potuto parlare al telefono con sua mamma che ha cercato di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

