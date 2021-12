Troppi avanzi di Natale? I trucchi per non sprecare in cucina

Leggi su chedonna

(Di sabato 25 dicembre 2021)è ormai passato ma glidi cibo sono così tanti da bastare per un’altra settimana? Scopri come conservali e riutilizzarli nel modo corretto evitando inutili sprechi in. Passati il pranzo die l’eventuale cena della vigilia, è molto facile trovarsi con diversidelle tante preparazioni portate in tavola. E a L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it