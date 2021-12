L’omaggio della Regina Elisabetta all’«amato» Filippo: «Il Natale è difficile per chi ha perso i propri cari» – Il video (Di sabato 25 dicembre 2021) «Il Natale può essere difficile per coloro che hanno perso i propri cari. Soprattutto quest’anno capisco il motivo». La Regina Elisabetta II ha reso un tributo al suo defunto marito, il principe Filippo, nel suo messaggio del giorno di Natale. Il video è stato trasmesso oggi, 25 dicembre. La Regina, 95enne, ha parlato mentre era seduta a un tavolo su cui era posta una sua foto con il marito, scattata nel 2007 in occasione del 60° anniversario di matrimonio. Dal video della Regina Elisabetta La Regina ha ricordato con affetto il principe – deceduto ad aprile all’età di 99 anni – menzionando il ... Leggi su open.online (Di sabato 25 dicembre 2021) «Ilpuò essereper coloro che hanno. Soprattutto quest’anno capisco il motivo». LaII ha reso un tributo al suo defunto marito, il principe, nel suo messaggio del giorno di. Ilè stato trasmesso oggi, 25 dicembre. La, 95enne, ha parlato mentre era seduta a un tavolo su cui era posta una sua foto con il marito, scattata nel 2007 in occasione del 60° anniversario di matrimonio. DalLaha ricordato con affetto il principe – deceduto ad aprileetà di 99 anni – menzionando il ...

