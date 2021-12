La svolta di Lucia | verso un 2022 da protagonista

(Di sabato 25 dicembre 2021) L'ultima seduta dall'osteopata il 23 dicembre, un tampone (necessario per prendere l'aereo) addirittura il giorno di Natale, la partenza per l'Australia il 27 dicembre. Nell'agenda dei migliori 500 ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : svolta Lucia

Tiscali.it

"Sinceramente " dice" non mi sarei mai aspettata di vivere così tante emozioni in una sola ... La, dopo due titoli fra febbraio e marzo in tornei da 15mila dollari (che non vinceva dal ...Laarriva nel 1995, con l'album 'A Medio Virir', trascinato dal brano ' (Un, dos, tres) ... La coppia ha avuto due figli sempre attraverso maternità surrogata:nel 2018 e Renn nel 2019. Da ...RIETI - Gli appuntamenti di Natale in tutto il Reatino. Al museo e al santuario, nelle chiese e nelle piazze, lungo le vie e nelle vetrine, nelle scuole e anche online, i presepi a Greccio ...Si è svolta mercoledì 22 dicembre, in videoconferenza, la cerimonia con cui Asp ha premiato i figli dei dipendenti che nell’anno 2020/2021 hanno ...