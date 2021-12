Grande Fratello Vip, notte di passione tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: la nuova coppia (Di sabato 25 dicembre 2021) È nata una nuova coppia al : Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono scambiati un bacio appassionato nella notte della Vigilia. L'ex protagonista di Uomini e Donne sembra aver perso la testa e ... Leggi su leggo (Di sabato 25 dicembre 2021) È nata unaal :si sono scambiati un bacio appassionato nelladella Vigilia. L'ex protagonista di Uomini e Donne sembra aver perso la testa e ...

